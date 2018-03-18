Краматорск засыпает снегом (Фото). Новости

Сегодня, 15 марта, в Краматорске (Донецкая обл.) идет сильный снегопад.

Коммунальное предприятие Урсас на своей странице в Facebook опубликовало обращение к владельцам авто: «В связи с неутешительным прогнозом погоды огромная просьба ко всем автовладельцам! Для обеспечения нормальной работы снегоуборочной техники по возможности не паркуйте свои авто у края проезжей части».

Также в пресс-службе горсовета напомнили водителям о том, что частные авто мешают оперативной уборке и расчистке от снега. «В связи с ухудшением погодных условий: сильных осадков, налипания мокрого снега, гололеда, порывов ветра 15-20 м/с, коммунальные предприятия города работают в усиленном режиме и расчищают автодороги. Поэтому для обеспечения нормальной работы снегоуборочной техники, по возможности не паркуйте свои авто по краям проезжей части. Надеемся на понимание и взаимоуважение», – говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Телеканал Донеччина TV. ДTV на своей странице в Facebook опубликовал фото тракторов, готовых к уборке снега. Они стоят на перекрестке пр. Мира и бульвара Машиностроителей.