Уже не тихо. В соцсетях сообщают о минометных разрывах в районе Васильевки. Новости

Сегодня, 18 марта, жители временно неконтролируемой части Донецкой области сообщают о звуках исходящих и входящих минометных выстрелов.

Varyavareshka: «Сначала небольшой калибр направление звука Васильевка. Через минуту несколько раз в р-не Красный партизан и потом тяжелые на Промку 17.35 (к)»;

Дон Румата: «17:40 (к) Макеевка. Уже не тихо! Ханженково, как сильно грохочет… Донецк, Щетинина, с улицы доносятся за порывами ветра глухие мощные»;

Hochu dodomu: «18:17 (к) Донецк, Октябрьский – слышно мощное, на поселке норма. Абакумова слышим тяжелое, на поселке нормально»;

laokoon821: «Донецьк. Ну все. Як кажуть за поребриком – понеслась п.. по кочкам. 18:11 (к) "Партизанский зашумели". 1ая Площадка. мощненько с виброй неожиданно, резко прослушали. 18.13 "Топаз слушает. Иногда мощно. 18:20 Гвардейка, Карла Маркса, слышно тяжелое. Надеялась показалось, а нет».

При этом представители «ДНР» заявили об обстрела района «Вольво-центра» в Донецке.

Утверждается, что обстрел велся с позиций ВСУ в районе села Пески из минометов калибра 120 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.