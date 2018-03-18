Тараканы и гвозди. Что дончане находят в хлебе (Фото). Новости

Тараканы и гвозди. Что дончане находят в хлебе (Фото)

ДН

18.03.18 20:01dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 18 марта, житель временно неконтролируемого Донецка опубликовал фото купленного в магазине хлеба. В нем был запеченный таракан.

«Купил сегодня хлеб в Первом Республиканском на Панфилова. Моему возмущению не было предела, гиганский запеченный тараканище!!! Это у нас теперь кладут вместо изюма??? Куда смотрит санэпидемстанция? Судя по маркировке на клипсе, хлеб производится на хлебозаводе в Харцызске по заказу ООО "Хлебторг", ТМ "Урожай"», – написал он в сообщении.

В комментарии к посту местная жительница написал, что они купили хлеб, в котором был гвоздь.

  • Ирина: «А мы вчера купили хлеб боярский с курагой. Начали резать, а внутри гвоздь… Возмущению нет предела...».

Пользователи иронично комментируют пост:

  • Шура: «Белок! Чистый! Республиканский! Привыкаем»;
  • Виталик: «Это хлеб богатый хитином»;
  • Андрей: «Помню малым был, по телеку показали хлеб с презиками а вы тут про тараканов»;
  • Василиса: «Хлеб с мясом».
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