Медицинский вуз-переселенец надеется не только на моральную поддержку властей. Новости

Из Донецка уезжали с одними шариками ручками, теперь могут похвастаться современными муляжами. Четвертый год Донецкий национальный медицинский университет работает на подконтрольной Украине территории в качестве вуза-переселенца.

По словам и. о. заведующего кафедры анатомии человека №1 Сергея Дубина, муляжей у вуза более чем на 3,5 млн грн. «Есть такие муляжи, и таких много, которые, даже в хорошие годы, когда мы все были в Донецке, их на кафедре не было. Студенты таким образом получают практические навыки. Во время лекций мы рассказываем теоретическую часть материала, а уже непосредственно на практическом занятии – работа со всеми муляжами», – рассказал он.

Число студентов вуза переселенца выросло вдвое, но расширяться медуниверситету, разделенному между несколькими городами, непросто.

Как рассказал, и. о. ректора Донецкого национального медицинского университете Петр Кондратенко, Краматорск имеет очень маленькую клиническую базу, которой недостаточно для специфики медиков. «Мы обучаем студентов и в Славянске, и в Краматорске, и в Дружковке, и в Мариуполе – это если говорить о Донецкой области. Плюс, в 2016 году мы открыли два факультета – международный медицинский и второй медицинский факультет в городе Кропивницкий», – сообщил он.

В университете обучаются студенты со всей Украины, в том числе с неподконтрольных территорий. «Практически 3 тыс. студентов. С довоенным периодом – это половина, до войны было 6 тыс. С неподконтрольной – много, и студенты учатся на разных курсах. Есть студенты, которые к нам перевелись из Донецка в 2014 году, которые сейчас учатся и заканчивают наш университет», – продолжил Кондратенко.

«В этом году мы приняли с неподконтрольной территории 30 человек студентов, которые идут по "Донбасс – Украина", через образовательные центры. Многие из них получают социальные стипендии. Все они учатся на бюджете», – рассказал и. о. ректора.

У вуза-переселенца есть и проблемы. «На этот год план оплаты коммунальных услуг – это где-то 6,8 млн грн. Министерство здравоохранения нам дало 124 тыс. грн. То, что мы сегодня делаем, ремонты, – мы все делаем за свой счет. К сожалению, в этом плане помощи, мягко скажем, не ощущаем. Ни от облгосадминистрации, ни от города Краматорска. Моральную поддержку – да, но хотелось бы чего-то более материального», – поделился Кондратенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

Читайте также: