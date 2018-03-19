КПВВ «Золотое»: Условия образования на линии разграничения. Новости

По городу Золотое (Луганская обл.) проходит линия разграничения сторон, разделяя на две части. После активных боевых действий 2014-2015 годов учебные заведения, как и весь город, стараются вернуться к мирной жизни. Если бы не близость линии фронта и постоянные обстрелы школы Золотого мало бы чем отличались от других школ. В опорной школе Золотого идут активные ремонтные работы, в других – решаются проблемы с теплом, строятся котельные.

По словам директора Золотовской многопрофильной гимназии Владимира Заики, за период боевых действий дети привыкли к звучащим выстрелам, и часто уже не обращают на это внимание. «В этом году у нас построили котельную, индивидуальную – на твердом топливе, на угле. До этого у нас была котельная своя – газовая, перед войной ее закрыли и подключили к центральному отоплению. Холодина была, все в куртках в зимний период учились. Сейчас у нас в классах +24-27», – говорит он.

«У нас вода и канализация – эта проблема была давно еще до войны. Вода не поступает, а только в столовую, а от столовой все заглушено, пробито и все. Деньги на опорные школы миллионы выделяются – там и отопление меняют, и крыши, и окна, и оборудование. Мы немного завидуем, потому что у нас такого нет», – отмечает директор гимназии.

По словам директора Золотовской опорной школы №5 Елены Бабак, учебное учреждение обеспечено всем необходимым. «Сначала у нас меняли окна и двери. Окна вставили, двери вставили, потом проводят электропроводку. Как раз попало на момент карантина. У нас, в основном, проводка уже закончилась… На третьем этаже у нас красота», – говорит она.

«За эти два года нам поставили очень много оборудования, учебных пособий. У нас все классы оборудованы. Например, если это класс иностранного языка, там есть лингафонный кабинет, если это класс физики – там есть все приборы, оборудование и мебель. У нас мультимедийные доски есть, у нас два компьютерных класса, у нас ноутбуки у каждого учителя на каждый предмет», – рассказала Бабак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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