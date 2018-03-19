Россия на неподконтрольном Донбассе создала сеть тренировочных полигонов, – Порошенко. Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке страны украинским военным противостоят более 700 танков, а на неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины Россией созданы тренировочные полигоны. Об этом президент рассказал во время визита в Краматорск (Донецкая обл.).

Порошенко отметил, что на неподконтрольной территории украинским войскам противостоят почти 700 танков, более 1000 бронированных боевых машин, более 1000 артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. «Вся эта армада поставлена Россией. Наемников готовят в российских учебных центрах», – сказал президент.

Также Порошенко заявил, что Россия на неподконтрольном Донбассе создала сеть полигонов, где проводится полный комплекс оперативной и боевой тренировки бойцов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обвинил представителей «ЛНР» в том, что они не дают открыть КПВВ «Золотое» (Луганская обл.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «112 Украина»

Читайте также: