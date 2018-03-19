Если застряли в дороге: Телефоны диспетчеров «Укравтодора» для Донбасса. Новости

Ухудшение погодных условий Донетчины и Луганщины может привести к нарушению движения транспорта на дорогах. Водители могут обратиться за помощью к дежурным диспетчерам служб автомобильных дорог. Телефоны опубликованы пресс-службой «Укравтодора».

Напомним, если вы застряли в дороге, можно звонить по тел.:

Донецкая обл. – (062) 352-2255, 095-152-5304;

Луганская обл. – (064) 524-1125, (064) 524-1125, 050-305-1649;

аналитически-диспетчерская группа «Укравтодора» – 380 (44) 287-1140, kae@ukravtodor.gov.ua.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются снегопады и метели в течение 17-19 марта. В Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами – налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

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