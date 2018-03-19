Сводка из зоны АТО за 18 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО неподалеку Авдеевки.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 2 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 120 мм. Под огонь попала северная окраина Донецка и село Ленинское».

Также в «ДНР» утверждают, что «армия Украины минувшей ночью обстреляла село Саханка Новоазовского района, в результате повреждены 3 частных дома: повреждена кровля, выбиты стекла и двери. Из-за обстрелов по улице Гавриленко полностью отсутствует газо- и электроснабжение».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.