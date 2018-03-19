В Донецкой области и на линии фронта строят опорные школы. Новости

В Донецкой области на линии разграничения находятся 119 учебных заведений разных типов, а в прифронтовых городах продолжается создание опорных школ. Об этом рассказала начальник Департамента образования Донецкой областной военно-гражданской администрации Надежда Оксенчук.

«У нас на линии разграничения находятся 119 учебных заведений разных типов, из них – 54 школы. Более 12 тыс. детей и учеников, около 2 тыс. учителей. Но линия разграничения сегодня разнится – есть там, где только отголоски обстрелов, а есть такие, где это происходит явно», – говорит она.

По ее словам, в Донецкой области власти делают все возможное, чтобы и на линии фронта дети могли получать качественное образование. «Например, в нашей многострадальной Авдеевке мы тоже реконструируем и строим опорную школу. В Авдеевке есть несколько школ, две из них, правда, закрыты и не работают, но и не нужно столько, потому что небольшое количество детей. Когда школа №2 будет сделана, как опорная, там будут и спортивные площадки большие, и вся Авдеевка, все дети смогут пользоваться этими хорошими условиями, которые будут созданы», – продолжила Оксенчук.

«Также и Красногоровка, которая тоже на линии разграничения, и там тоже детям очень тяжело, там тоже школа №2 – тоже будет опорная. Несмотря на то, что там такая сложная обстановка, мы также там создаем опорное учреждение, для образца, для того, чтобы дети могли обучаться по новым технологиям, с новой техникой. Мы надеемся, что хватит ума на "той" стороне не разрушить то, что мы построим», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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