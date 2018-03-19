Опять какой-нибудь рутений высыпали: В «ДНР» и «ЛНР» выпал необычный снег. Новости

Опять какой-нибудь рутений высыпали: В «ДНР» и «ЛНР» выпал необычный снег

ДН

19.03.18 10:32dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольном Донбассе выпал снег необычного цвета. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, в Луганске жители города публикуют фотографии и отмечают, что налет на снегу – рыжеватый:

  • Евгений: «Еще и верхний слой снега с каким-то рыжеватым оттенком»;
  • Татьяна: «Какой-то странный рыжий налет на снегу. Никогда раньше не видела такого».

О том, что выпавший снег – необычного оттенка, говорят и жители других городов:

  • Анастасия: «В Алчевске, Кировске, Перевальске тоже такой же желтый налет на снегу»;
  • Станислав: «Пишут, что в Горловке – кремовый, но в Луганске оранжевый – круче».

Пользователи высказывают предположения, почему снег имеет необычную окраску:

  • Виктор: «Песок из Сахары вынесло»;
  • Юрий: «Опять на голову какой-нибудь рутений высыпали».
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