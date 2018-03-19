В этом году на образование Донецкой области выделили большие деньги, – замминистра. Новости

В этом году на Донецкую область из государственного бюджета выделено 770 млн грн на сферу образования, для жителей неподконтрольных территорий работает система дистанционного обучения и упрощенные процедуры на поступление в образовательные учреждения. Об этом рассказал заместитель министра образования Украины Павел Хобзей.

«В этом году на Донецкую область выделено 770 млн грн. Это достаточно большие деньги, потому что у нас 1 млрд грн есть на образовательную среду всех начальных школ всей страны», – говорит он.

«Дистанционное образование мы проводим для тех учеников, которые обучаются на неподконтрольной нам территории, чтобы они могли получать определенные знания и потом продолжать обучение в наших университетах», – продолжил Хобзей.

Замминистра добавил, что для жителей неподконтрольной территории Донбасса создают упрощенные процедуры для поступления в украинские образовательные учреждения. «В прошлом году для неподконтрольной территории были созданы центры "Донбасс – Украина" на базе 33 учебных учреждений и фактически поступило 1346 человек и свыше 1000 на бюджет – со всей неподконтрольной территории. Мы создаем определенные упрощенные процедуры, мы пытаемся "вырвать" детей оттуда, чтобы они имели нормальное образование, получали паспорта, быть свободными людьми», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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