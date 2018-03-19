В «ЛНР» дети и подростки отравились угощением из «полевой кухни», – соцсети (Фото). Новости

В Хрустальном (неподконтрольная часть Луганской обл.) около 10 человек отравились после угощения из «полевой кухни». Об этом 18 марта на своей странице в Twitter сообщил блогер и врач из Енакиево Александр Чернов.

«Красный Луч/Хрустальный. После кормежки из "полевой кухни" на чемпионате "ЛНР" по киокушинкаю (карате – ред.), на 20:00 (по Киеву) – около 10 обращений подростков и детей с отравлениями. Минимум 2-е госпитализированы», – утверждает Чернов.

«Вызваны консультанты-инфекционисты из Луганска», – добавил он.