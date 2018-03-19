В Мариуполе лоб в лоб столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на ул. Набережной на минувших выходных произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщил лейтенант полиции Илья Самойлов.

«В районе проходных "Азовсталь" случилось ДТП с потерпевшими. На данный момент известно о трех потерпевших, которых забрала "скорая". Столкнулись два автомобиля – Kia и Daewoo. В автомобиле Daewoo были потерпевшие, которые госпитализированы», – сообщил он.

Фото: скриншот видео ТК «Mariupol TV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Mariupol TV»

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