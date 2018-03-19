В Лисичанске авто застряло в луже на школьном дворе (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) патрульные выписали протокол 23-летнему водителю, который за рулем синего автомобиля ВАЗ ездил по школьной спортивной площадке и застрял в луже посреди футбольного поля. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Прибыв в школу, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ 2103, который застрял в луже посреди футбольного поля. Объяснить полицейским, почему заехал в школьный двор, 23-летний водитель не смог. Нарушение речи, поведение, которое не соответствовало обстановке, и зрачки глаз совсем не реагирующие на свет, вызвали у патрульных подозрение, что человек может находиться в состоянии наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

Но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. В отношении него патрульные составили протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).