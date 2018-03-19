В «ЛНР» назвали возможные причины выпадения желтого снега. Новости

В «ЛНР» провели предварительный анализ проб осадков желтого цвета. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба «министерства природных ресурсов ЛНР»

«Утром 19 марта жители города Луганска могли наблюдать выпадение осадков желто-оранжевого цвета, без запаха, не жирных на ощупь. При этом наблюдалось северо-восточное направление ветра скоростью 6 м/сек. Подобное явление одновременно наблюдалось в городах Алчевск, Горловка, Красный Луч (Хрустальный – ред.), Стаханов (Кадиевка – ред.), Счастье, Станица Луганская, Краснодон, Миллерово (РФ), Ростов-на-Дону (РФ). В городах Антрацит, Свердловск (Должанск – ред.) наблюдались осадки в виде обычного белого снега», – уверяют в пресс-службе.

Также в «ЛНР» утверждают, что в настоящее время специализированной лабораторией проведен предварительный анализ проб осадков, которые показали, что рН проб желтого снега равен 7.1, т. е. нейтральный (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег подкислен окислами азота, серы и углерода). «Такое подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например – оксиды железа), углеводороды, автомобильные выбросы. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен. Учитывая большую площадь выпадения желтых осадков, в данном случае мы имеем дело с трансграничным переносом загрязняющих веществ на большие расстояния, причиной которых могут быть промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального характера. Проводится дальнейшие исследования проб снега», – заявили в «ЛНР».

Напомним, на неподконтрольном Донбассе выпал снег необычного цвета.

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