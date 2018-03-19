На «Голосе країни» в дуэте сошлись выходцы из Донецка (Видео). Общество

18 марта вышел первый выпуск «вокальных боев» шоу «Голос країни-8», в котором выступил Николай Серезитинов – уроженец Крыма, который юношеские годы провел в Донецке.

Тренером 31-летний мужчина выбрал Потапа. В рамках выпуска известный продюсер сформировал из своих участников дуэты для выступления на сцене. По правилам конкурса, победителем из «баттла» становится только один участник, другого вокалиста наставники смогут «украсть».

Николай Серезитинов спел в дуэте с Анастасией Сырцовов песню «Де би я» Сергея Бабкина, одного из судей проекта. Несмотря на то, что Николай во время исполнения забыл слова, Бабкин все равно был поражен оригинальным исполнением молодых артистов. Но это не помешало Серезитинову пройти дальше – Потап отдал преимущество дизайнеру рюкзаков, творческая карьера которого начиналась еще в Донецке. «Коленька, до следующего раза. Выучи слова, я тебя прошу. Ладно, я не помню, мне можно, я уже звезда», – сказал Потап, пожимая руку своему подопечному.

После выступления Николай поделился впечатлениями: «Я никого не знаю, кто бы на таком уровне мог бы вдохновить и достать у людей изнутри какие-то такие качества, которые помогают раскрыться на сцене, выйти за свои собственные рамки. Потап на 100% обладает продюсерским талантом. Почему-то я запнулся на третьей строчке. Но спустя одну я уже включился. Это было жестко. В тот момент мне хотелось все остановить и начать петь заново. Но потом я понял, что так не будет. Чувак, давай, включайся».

В следующем этапе проекта «нокаута» Николай Серезитинов будет бороться за право выступать в прямых эфирах «Голоса країни».

Что касается оппонентки, в анкете у Анастасии Сырцовой в графе «родной город» указан Донецк. На данный момент 22-летняя девушка живет в Киеве. Поет с шести лет. Учится в университете культуры, работает фитнес-тренером в спортивном клубе, а еще поет в ресторанах и клубах. «Я всегда знала, что у меня есть один путь, по которому я иду. Только музыка! У меня есть свои песни, и я хочу, чтобы наступил тот день, когда у меня будет возможность показать их миру».

На слепом прослушивании Анастасия исполнила песню "Lean On" Major Lazer. Свое кресло развернул только один тренер – Потап. На самом деле, по признанию девушки, она разочарована своим выступлением. Настя хотела попасть в команду Сергея Бабкина. «Если на батллах уйду, я буду очень счастлива, если он нажмет кнопку и возьмет меня в свою команду», – рассказала она перед выступлением. Но певец не нажал заветную кнопку, и Анастасия Сырцова покинула проект.

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