Застрявшие в сугробах грузовики заблокировали выезд из Краматорска (Фото). Новости

Грузовики, застрявшие в снежных сугробах в районе блокпоста на выезде из Краматорска (Донецкая обл.), заблокировали движение. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«На блокпосту по трассе на Дружковку – затор. Фуры заблокировали проезд. Стоим уже долго. Имейте в виду, кто в пути», – пишет в одном из краматорских пабликов в Facebook пользователь Роман.

«Тянучка длится до поворота точно. Возможно, дальше. Отдельные "очень умные олени" стали в левый ряд, намертво закрыв его. Техника проехать не может», – уточняет Роман.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются снегопады и метели в течение 17-19 марта. В Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами – налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

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