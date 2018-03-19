В Донецке женщина задушила мужчину при помощи пояса от халата. Новости

В неподконтрольном Донецке совершено убийство. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В Пролетарском районе Донецка сотрудники полиции оперативно установили и задержали 57-летнюю пенсионерку, которая в ходе ссоры задушила своего супруга поясом от халата. Злоумышленница будет привлечена к ответственности», – говорится в сообщении.
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