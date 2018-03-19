Платим налоги, а прав не имеем: Переселенцы требуют свое право голоса (Фото). Новости

«Я не Якорь – я Гражданин!», «Где мое право выбирать?», «Переселенцы – избиратели!». Такими лозунгами встречали сегодня, 19 марта, депутатов Верховной Рады Украины переселенцы и общественные активисты. Под стенами здания Комитетов ВРУ прошла акция «Невидимые избиратели». Как передает корреспондент «Донецких новостей», она стала завершением флэшмоба «12 дней хватит».

Организаторами и участниками акции стали ряд общественных организаций, которые принимали участие в разработке законопроекта №6240. 27 марта будет уже год как зарегистрирован этот законопроект, который дает право переселенцам и трудовым мигрантам голосовать на местных выборах путем изменения избирательного адреса, но без изменения регистрации в паспорте.

«Я рада такому количеству людей в такой холодный день, рабочий день, при минус 9 градусов. Я прекрасно понимаю, что ожидать тысяч на нашей акции не следует, потому что – ВПЛ это не иждивенцы, это люди которые работаю и платят налоги, поэтому в принципе, они не должны ходить на акции, они должны иметь свои полные права. Должны полноценно чувствовать себя гражданами, не предпринимая для этого никаких дополнительных усилий. Мы живем в правовом государстве, и Украина обязана обеспечить своих граждан, которые находятся в таком ущемленном положении, конституционными правами. Она обязана обеспечить механизмы, тем более, что они разработаны при поддержке Совета Европы, международной фундации избирательных систем на основе руководящих принципов ООН. Эти механизмы есть в парламенте. Их нужно достать, рассмотреть и проголосовать», – отметила организатор акции, руководитель ОО «Группа впливу» Татьяна Дурнева.

«Я сама из Краснодона (после переименования – Сорокино, Луганская обл., – прим.), училась в Донецке. Оттуда переехала в Киев. Живу тут уже 3 года. Я хочу донести тот факт, что люди, которые переместились с оккупированных территорий и те, кто уже много лет проживают в городах не по месту своей регистрации, имеют такое же право голосовать и выбирать местную власть. Чтобы был депутат, к которому можно обратиться со своей проблемой, который мог защитить интересы своей части избирателей. Я хочу, чтобы депутаты и те, кто будет баллотироваться во власть, понимали, что есть масса людей, которые живут здесь, они влияют на этот город, они платят в бюджет налоги, они делают что-то хорошее для этого города и должны иметь точно такое же право влиять на власть, как и все», – поддержала проектный менеджер ОО «Группа впливу» Наталья Новикова

«На сегодня переселенцы принимать участие в местных выборах не могут. Мы отстаиваем необходимость изменений законодательства Украины для того, чтобы все граждане, в т.ч. переселенцы могли реализовать свои конституционные права, а именно, принимать участие в выборах на всех уровнях. Проблема появилась в 2014 году, и с тех пор никакого движения со стороны депутатов нет», – констатировал участник акции, представитель организации «Восток SOS» Богдан Мельникович

«Почему я не должна влиять на местную власть? Я – гражданка Украины, у которой есть право выбирать и быть избранной. К сожалению, по абсолютно нерациональным причинам государство этого права меня лишило, только потому, что я имею прописку на оккупированной территории. Однако я уже три года живу в Киеве и считаю себя полноценной жительницей этой громады. Я хочу принимать участие в жизни громады, я плачу налоги этой громаде. Почему я могу платить налоги, но не имею права голоса?»,– продолжила переселенка Дарья Свиридова.

В ходе акции общественники рассказали истории переселенцев, которые живут и работают в Украине, платят налоги в местные бюджеты, однако не имеют права голоса, а так же подписали петицию с просьбой поднять этот вопрос на Согласовательном совете фракций ВР и дальше вынести на голосование в парламент законопроект № 6240. Петицию передали народному депутату Анне Гопко, а так же документ будет направлен спикеру ВР Андрею Парубию.

Напомним, 27 марта 2017 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам принимать участие в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах.

Сейчас из-за несоответствия прописки и фактического адреса проживания многие переселенцы не могут проголосовать на местных выборах. По последним данным, в Украине зарегистрировано 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, а это 4% всех избирателей.

Читайте также: