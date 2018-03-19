Переселенцев в Украине снова стало больше. Новости

По состоянию на сегодня, 19 марта, в Украине учтены 1 млн 490 тыс. 833 переселенца или 1 млн 216 тыс. 164 семьи из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 марта 2018 года в Украине было учтено 1 млн 489 тыс. 659 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 1174 человек.

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