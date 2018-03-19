В «ДНР» в пожарах погибли 6 человек за неделю. Новости

Шесть человек погибли, еще двое пострадали во время пожаров в «ДНР» за прошедшую неделю. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила «начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР» Наталья Гетова, пишут местные интернет-ресурсы.

«За прошедшую неделю подразделениями МЧС ликвидировано 38 пожаров. В результате пожаров погибло шесть, а также пострадало два человека», – сказала Гетова.

По ее словам, пожары произошли в Донецке, Макеевке, Горловке и других городах. Спасены девять человек.

По данным «МЧС ДНР», с начала года в «ДНР» произошло 398 пожаров. Погибли 53 человека. Благодаря действиям огнеборцев, 321 человек спасен.