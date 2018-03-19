Каждому по лопате: В Покровске к уборке снега привлекли чиновников (Видео). Новости

Сегодня, 19 марта, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) к уборке снега привлекли чиновников. Сотрудники горисполкома все утро чистили центральную площадь.

Ледяной дождь и мокрый снег не прекращались в Покровске двое суток. К утру понедельника центральные дороги коммунальщики почистили, чего не скажешь о частном секторе. По улице Пушкина сугробы с трудом преодолевали даже внедорожники.

Горожане жалуются, что плохо почищены и тротуары. «Очень плохо почищено. Много снега, ноги скользят. Тяжело идти», «Где проезжая часть –переходить опасно», «Марток как черток. Не зря пословицу говорят», – поделились покровчанки.

Мартовский снег дворникам не под силу. «Тяжелый снег сегодня. Такой мокрый, прям. Пласты тяжелые», – сказала женщина-дворник.

С утра им на подмогу пришли чиновники. Вместо кабинетной работы взяли в руки лопаты.

Главный коммунальщик города за неубранный снег возле магазинов и офисов грозится наказывать предпринимателей штрафами. «До 1100 грн. Выдаются предписания. У нас есть инспекторы по благоустройству. Выписываются предписания и вызываются на админкомиссию», – сообщил заместитель Покровского городского головы по коммунальным вопросам Дмитрий Гордиенко.

Воспитатель Надежда Васильевна с коллегами убирала снег возле детского сада. Говорит, на уборку вышли добровольно. «Мы всегда убираем территорию, помогаем. Чтобы у нас было чисто и убрано», – поделилась она.

Очистить город от снега коммунальные службы планируют за сутки. При условии, что осадки прекратятся.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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