Каждому по лопате: В Покровске к уборке снега привлекли чиновников (Видео). Новости

Сегодня, 19 марта, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) к уборке снега привлекли чиновников. Сотрудники горисполкома все утро чистили центральную площадь.
Ледяной дождь и мокрый снег не прекращались в Покровске двое суток. К утру понедельника центральные дороги коммунальщики почистили, чего не скажешь о частном секторе. По улице Пушкина сугробы с трудом преодолевали даже внедорожники.
Горожане жалуются, что плохо почищены и тротуары. «Очень плохо почищено. Много снега, ноги скользят. Тяжело идти», «Где проезжая часть –переходить опасно», «Марток как черток. Не зря пословицу говорят», – поделились покровчанки.
Мартовский снег дворникам не под силу. «Тяжелый снег сегодня. Такой мокрый, прям. Пласты тяжелые», – сказала женщина-дворник.
С утра им на подмогу пришли чиновники. Вместо кабинетной работы взяли в руки лопаты.
Главный коммунальщик города за неубранный снег возле магазинов и офисов грозится наказывать предпринимателей штрафами. «До 1100 грн. Выдаются предписания. У нас есть инспекторы по благоустройству. Выписываются предписания и вызываются на админкомиссию», – сообщил заместитель Покровского городского головы по коммунальным вопросам Дмитрий Гордиенко.
Воспитатель Надежда Васильевна с коллегами убирала снег возле детского сада. Говорит, на уборку вышли добровольно. «Мы всегда убираем территорию, помогаем. Чтобы у нас было чисто и убрано», – поделилась она.
Очистить город от снега коммунальные службы планируют за сутки. При условии, что осадки прекратятся.
По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Куда звонить автомобилистам в случае ЧП на дорогах Луганщины
- Непогода на Луганщине: В северных районах сугробы достигают 3-3,5 метра (Фото)
- В Краматорске спасатели извлекли из снежных заносов автобусы и грузовики (Фото)
- Застрявшие в сугробах грузовики заблокировали выезд из Краматорска (Фото)
- Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения Донетчины
- Если застряли в дороге: Телефоны диспетчеров «Укравтодора» для Донбасса
- Опять какой-нибудь рутений высыпали: В «ДНР» и «ЛНР» выпал необычный снег
- На Донетчине из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта
- Краматорск засыпает снегом (Фото)
- Уровень угрозы – красный. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды
- На Донецкую область надвигается циклон
Комментарии