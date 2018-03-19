Из Луганска мороженное экспортируют в Россию и «ДНР». Новости

Предприятие из неподконтрольного Луганска «Луганский хладокомбинат» (дочернее предприятие «Луганскхолода») большую часть своей продукции экспортирует в «ДНР» и Россию. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил директор хладокомбината Сергей Попов, пишут местные информ-ресурсы.

«Мы в четыре раза больше продаем продукции в ДНР, чем у нас (в ЛНР). В Россию мы пока только продаем мороженое. Мы включены в список Россельхознадзора по мороженому, и много уже поставили мороженого», – отметил директор.

«На всех линиях мы выпускаем в районе 75 видов мороженного, пять наименований молока и кефиры. Всего около 100 (наименований продукции)», – сказал он.

«После войны перешли на новых поставщиков. Было сложно, так как пришлось налаживать новые связи. Сейчас (сырье) завозим из России и Белоруссии», – сообщил Попов.