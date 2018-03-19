Для освобожденной из плена «ДНР» больница в прифронтовом поселке – и работа, и дом. Новости

В прифронтовом поселке Очеретино (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) освобожденная из плена «ДНР» Ольга Политова (на фото) вернулась на работу в больницу. После более двух лет в плену у незаконных вооруженных формирований женщина учится жить заново. Не в своей донецкой квартире, а в прифронтовой больнице, где и раньше работала. Причем, коллеги, свидетельствующие против женщины в «ДНР», до сих пор работают этажом выше.

Для нее больница – и рабочее место, и в тоже время дом. В Донецке у нее осталась собственная квартира, которую, когда ее задержали, сразу разграбили. «Постельное, вещи, даже продукты из холодильника», – рассказала Ольга.

Она часто жила в больнице и до плена. Так как сама из Донецка, а в Очеретино приезжала работать.

Один раз в пятницу возвращалась домой. Ее попросили передать лекарства из аптеки. Внутри была взрывчатка. На блокпосту «ДНР» ее уже ждали. «Трасса Донецк-Горловка. Меня останавливают и там уже стоит "МГБ". Стоят все меня ждут. Были переданы с аптеки "Рыбка" города Димитрова родственникам в Донецк. Я конечно не знала», – поделилась заместитель главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Ясиноватского района.

Ольга пробыла в плену больше двух лет. У нее на руках – куча бумаг с «приговорами» «ДНР». Ее обвиняли в терроризме. Женщина сменила 6 камер в СИЗО. Все время в одном помещении находилась с убийцами, наркоманами, ворами. «Прикладом Калашникова как дали. Выбили руку. У меня до сих пор легких порез левой руки», – рассказала Ольга Политова.

Она еле дождалась обмена. На свободе узнала, главный врач ее же медицинского центра под руководством которой работает и сейчас, свидетельствовала против нее в неподконтрольном Донецке.

Главный врач Татьяна Рябуха уверяет, что вынуждена была свидетельствовать, т.к. ее уже ждали возле дома, когда приехала в Донецк. Говорит, давала только позитивную характеристику коллеге и совсем не знает, как ее трактовали. «Пять раз приезжали. В машине проводили опрос», – сказала главврач.

Они и сейчас работают в одной больнице. Ольга восстанавливает выплаты. Задним числом, когда она была в плену, главврач назначила ей бесплатный отпуск. Якобы, чтобы не увольнять за отсутствие на работе.

По материалам видеосюжета «ТСН». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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