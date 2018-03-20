На Харьковщине показали, какое социальное жилье получат переселенцы (Фото). Новости

В Богодухове (Харьковская обл.) неприбыльная организация «Украинский фонд социальных инвестиций» (УФСИ) реконструирует бывшее двухэтажное здание филиала больницы под социальное жилье для переселенцев. Об этом рассказал консультант УФСИ по развитию громад Дмитрий Сисько. Он разместил видео своего рабочего визита на объект в соцсети.

Ремонтные работы выполняются на грантовые средства правительства Германии. По его словам, работы подходят к концу. На текущий момент выполнено 90% работ. Организация готовится к сдаче объекта.

Здание по периметру полностью утеплено, окна заменены на энергосберегающие. Поменяна кровля – полная реконструкция. Полностью подведены все коммуникации, подключен газ. В каждой комнате – индивидуальный газовый котел и счетчики.

На первом этаже в одном крыле здания размещены три жилые комнаты, общий санузел и душевая. Здесь все коммуникации уже подведены и подключены. Кухня еще в стадии ремонта. Газ пока не подключен.

Все комнаты для проживания практически одинаковые. В другом крыле на первом этаже будут квартиры. В двухкомнатных квартирах раздельные комнаты. Есть санузел. На кухне установлен бойлер, будет подключена газовая плита.

На втором этаже расположение комнат и квартир такое же, как и на первом. Везде предусмотрены отдельные звонки.

Здесь жилье получат около 30 переселенцев. «Все практически готово к сдаче. Технадзор подрядчика заставляет сейчас выполнить кое-какие косметические работы», – отметил Дмитрий Сисько.

По его информации, ориентировочная сдача объекта запланирована на конец апреля текущего года.

Напомним, В Харьковской области УФСИ планирует реконструировать под жилье для внутренне перемещенных лиц 13 объектов – реконструирует старые здания и восстанавливает инфраструктуру. На это направили порядка 89 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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