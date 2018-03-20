В Мариуполе пьяный водитель сбежал с места ДТП, но потерял номерной знак (Фото). Новости

В выходные на спецлинию «102» обратился водитель Daewoo Lanos, который сообщил о ДТП, произошедшем в Приморском районе Мариуполя. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донетчины.

Как пояснил патрульным заявитель, он двигался по главной улице, как вдруг с второстепенной дороги выехал Fiat Doblo и совершил столкновение. Сразу после удара водитель продолжил движение, и скрылся с места аварии. На месте ДТП инспекторы нашли номерной знак беглеца, благодаря чему сразу выяснили, кому принадлежит транспортное средство.

Во время составления соответствующих материалов к патрульным обратился владелец Fiat. Им оказался 32-летний гражданин, который не мог четко сообщить, кто находился за рулем, постоянно путался в объяснениях. Где находится автомобиль, он также отказывался сообщить. Патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, результат оказался положительным – 1,67 промилле.

Впоследствии на место прибыла сестра владельца, которая призналась, что разбитый автомобиль стоит у нее в гараже. Патрульные осмотрели автомобиль с характерными повреждениями и составили соответствующие акты. В итоге владелец признался в содеянном. Сейчас его ожидает судебное заседание по управлению в состоянии алкогольного опьянения и совершению ДТП.

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