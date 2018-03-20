На Донетчине трактор украсили боевой гранатой (Фото). Новости

На Донетчине полицейские изъяли гранату у тракториста. В течение года с момента обнаружения боеприпаса мужчина считал взрывоопасный предмет учебным. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

На трассе у Мангуша сотрудники патрульной полиции обнаружили 2 трактора, владельцы которых незаконно выкапывали металлическую трубу у заброшенного здания. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции. В ходе проверки в салоне трактора на ручке коробки передачи обнаружили предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1. 68-летний злоумышленник сообщил, что нашел боеприпас около года назад. Кто-то из знакомых сказал мужчине, что это учебная граната, и опасности она не представляет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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