В прифронтовом Торецке не могут определиться со строительством станции по сортировке мусора. Новости

Мусороперерабатывающие станции планируют построить в 5 городах Донецкой области, среди которых – прифронтовой Торецк. Полигон твердобытовых отходов в этом населенном пункте почти полностью исчерпал свой ресурс, через 1-2 года вывозить мусор будет некуда. Об этом рассказал руководитель Торецкой военно-гражданской администрации Ярослав Руденко.

«Город Торецк не имеет собственных земель. Открыть хранилище или полигон для ТБО мы не можем. В Ясиноватском районе говорят: "Зачем вы нам будете возить свой мусор?" Константиновский район скажет тоже самое. И они полностью правы по этому поводу. Станция позволит нам сортировать свой мусор и вывозить его на Краматорский полигон», – сказал он.

Жители Торецка соглашаются с тем, что строительство мусороперегрузочной станции в городе дело нужное, но место для ее возведения до сих пор не согласовано. Предварительно строительство сортировочной станции для мусора рассматривается в районе Забалки, но жители этого поселка против.

По словам жителя Торецка Владимира Ельца, такой завод нужен, но в жилых кварталах ему не место. «Для местных жителей – это катастрофа, скажу честно. Я тоже проживаю в этом районе, только дальше. Они планируют возить [мусор] по дороге, которая 5 м шириной – два мусоровоза не развернутся между собой. Дорога проходит мимо детского сада, интерната, общежития, где учатся студенты», – сказал он.

Для перевозки отходов в Торецке уже есть мусоровоз стоимостью 2,5 млн грн, который прифронтовому городу передала облгосадминистрация. Помочь городу обещают еще и специальными контейнерами для мусора.

За год население Торецка накапливает 20 тыс. тонн мусора. Проектную мощность станции для сортировки мусора в городе планируют рассчитать на 25-27 тыс. тонн. Начальная стоимость проекта была 15 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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