В Краматорске в гимназии вместо инноваций – бесконечный ремонт (Фото). Новости

Hub School – так должна была называться Краматорская украинская гимназия в рамках реформы образования, но вместо инновационного обучения и нового школьного оборудования образовательное учреждение получило бесконечные ремонтные работы. Из-за этого ученики и педагоги ютятся в трех других школах города.

По словам председателя родительского комитета Украинской гимназии г. Краматорска Аллы Кужневой, первые ремонтные работы принесли проблемы. «Несколько дождей и у нас потекла крыша. Нас поставили перед фактом в июле. До этого мы еще надеялись, что хоть как-то частично будем, в две смены, но у себя дома [заниматься], а сейчас нам обещают, что мы войдем в гимназию 31 декабря 2018 года. До 1 сентября мы не войдем в школу», – говорит она.

«Родители, конечно, шокированы. Очень тяжело, междусменье. Дети в 10 часов выходят, на 11:00 едут в школу, возвращаются в 17-18:00, плюс у кого-то кружки какие-то», – добавила Кужнева.

Из-за недоразумений с подрядчиком и вопросов к качеству ремонтных работ гимназию ремонтируют уже год.

Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, подрядчика на этот объект искали с 2016 года. Конкурс выиграл переселенец из Донетчины. «После всего этого группа проигравших товарищей подала [заявление] в Антимонопольный комитет. Аннулировали этот тендер в 2017 году. Выиграла компания, которая достаточно плохо работала, и мы разорвали с ней соглашение», – сказал он.

Губернатор добавил, что в ближайшие дни по Украинской гимназии Краматорска будет завершен новый тендер. «Надеюсь, что в ближайшее время эта многострадальная гимназия будет закончена», – отметил Жебривский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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