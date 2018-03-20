Сводка из зоны АТО за 19 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 1 обстрел украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по укреплениям сил АТО вблизи Новогригорьевки.

На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня противник придерживался в полной мере.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 1 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попало село в Тельмановском районе».

Также в «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков обстреляли село Саханка Новоазовского района, в результате повреждено 2 частных дома».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.