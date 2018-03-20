На Донетчине спасатели вызволяли из снежного плена «скорые» и легковые авто (Фото). Новости

В результате обильных снегопадов на дорогах Донецкой области образовались снежные заносы, которые значительно затрудняют движение автотранспорта. Только за минувшие сутки, 19 марта, спасатели Донетчины 12 раз привлекались для оказания помощи водителям, которые попали в снежную ловушку. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 07:05 представители 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда в Константиновском районе с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали на проезжую часть 3 легковых автомобиля.

В тот же день, в 11:42 спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда оказали помощь водителю кареты «скорой медицинской помощи», которая застряла в Славянске. А уже в 13:56 специалисты 45-й Государственной пожарно-спасательной части изымали из снежного заноса автомобиль «скорой помощи» в Дружковке.

В течение суток подобная помощь водителям также предоставлялась в Краматорске, Торецке, Бахмуте.

Напомним, в Краматорске спасатели извлекли из снежных заносов 4 грузовых автомобиля и 2 автобуса.

Ранее сообщалось, что в случае проблем на дороге водители могут обратиться за помощью к дежурным диспетчерам служб автомобильных дорог.

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