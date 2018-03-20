В прифронтовом поселке на Донетчине закрывают единственный детсад (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Острое (Донецкая обл.) Селидовский горсовет решил закрыть единственный детский сад «Вербочка». Местные власти объясняют данное решение экономией бюджетных денег. С таким решением родители дошкольников не согласны, и собираются подавать в суд.

Поселок городского типа Острое расположен в 12-ти км от линии разграничения. Здесь не работает ни фельдшерский пункт, ни клуб. 3 года назад Селидовский городской совет закрыл школу и передал ее Нацгвардии. В мае решением горсовета должны закрыть единственный детский сад «Вербочка».

«Я пошла ребенка отправлять в садик, но мне сказали, что будет недолго он работать, уже в этом году через несколько дней, может месяц – и будут закрывать садик. Так как второму моему ребенку нет еще 2-х лет, я не смогу его возить утром автобусом, это не вариант», – рассказала местная жительница Катерина Шеверина.

Родителям предлагают отдавать детей в детский сад в соседний поселок Кураховка. Детей будут возить на автобусе бесплатно.

Как отметила начальник отдела образования Селидовского горсовета Оксана Соломахина, содержание одного ребенка в «Вербочке» обходится почти в 3 раза дороже, чем в других дошкольных заведениях Селидовского городского совета.

Детский сад, по словам сотрудников, посещают 16 человек. При этом, как заявила адвокат Ольга Верченко, детский сад, в который предлагается перевести детей, не имеет свободных мест. «Садик рассчитан на 98 детей. На сегодняшний день, мы проверили, согласно официальной информации на сайте, его посещает 94 ребенка. На 2018 год подано 30 заявлений жителями Кураховки, где расположен сад. То есть, наших детей девать некуда», – сказала она.

Родители подготовили обращение в суд: требуют отменить решение Селидовского горсовета о закрытии детсада в Остром.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: «UA:Донбасс»

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