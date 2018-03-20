Украинское вооружение из Крыма используется против ВСУ на Донбассе, – Луценко. Новости

Украинское вооружение из Крыма используется против ВСУ на Донбассе. Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина и отказ украинских властей забрать вооружение из аннексированного Крыма.

«Нельзя давать России бездумные, необдуманные, любые уступки, не анализируя последствий. Например, когда Путин заявил, что он готов отдать вооружение, которое находится в аннексированном Крыму Вооруженным Силам Украины, это же насмешка», – говорит она.

«Оружие может быть испорчено. Часть этого оружия уже переместилась на восток Украины, и уже используется против украинской армии. Потом тот же Путин предъявит его, как украинское оружие, и обвинит Украину, заявив, что это гражданская война», – заявила Луценко.

По ее словам, к любым уступкам со стороны России нужно относиться очень внимательно, а дипломатическая позиция Украины должна быть очень взвешенной, в том числе и по проведенным президентским выборам в России. «Любые заявления должны очень серьезно анализироваться с понимаем того, что в любой момент Россия может сделать зеркальный ответ, который сыграет против Украины», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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