В «ДНР» транспорт в критическом состоянии, а перевозчики отказываются работать. Новости

В «ДНР» в сфере транспорта скопилось масса проблем – это и цены на проезд, и ремонт общественного транспорта, и отказы перевозчиков от ряда нерентабельных маршрутов. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказал «замглавы комитета по вопросам транспорта и связи народного совета ДНР» Сергей Сверчков.

«Перевозчики отказались от направления Енакиево-Ждановка. В ближайшее время перевозчик возможно откажется от маршрута Енакиево-Кировское. Это связано, если брать эти два направления, с невыплатой компенсации перевозчикам за перевозку льготных пассажиров», – говорит он.

«Есть и другие проблемы. Нет поддержки государства. На внутригородские перевозки была поднята цена на 2 руб. два года назад. Тогда дизтопливо стоило 38 руб., сейчас его цена – 48,5 руб. Поднятия цены за проезд не было, перевозчики начали терять свои оборотные средства», – сказал Сверчков.

По его словам, в «ДНР» также сложно ремонтировать общественный транспорт. «Запасных частей у нас нет, потому что автобусы производства Украины. Проблема с запасными частями, их негде брать. Перевозчики вынуждены, общаясь друг с другом, находить людей, которые разбирают какой-то автобус, чтобы купить запасные части. Завоза запасных частей новых, как это было ранее, просто нет», – заявил он.

«Вы видите, в каком критическом состоянии наши автобусы. И количество автобусов с каждым месяцем уменьшается», – добавил Сверчков.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» склоняются к переходу к коммунальной транспортной системе.

Напомним, 11 августа в Донецке состоялась презентация первых двух автобусов, которые в «Донецкой народной республике» решили выпускать под маркой «Донбасс». В этот же день в Донецке «глава ДНР» Александр Захарченко провел тест-драйв автобуса «Донбасс».

Первые выпущенные 10 автобусов передали Горловке, но жители города не в восторге от этой новости.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным «ДНР», потребность в автобусах городского и пригородного сообщения с общим количеством до 60 мест составляет более 900 единиц. При этом как сообщил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, в Донецке до войны на городские маршруты выходили порядка 1200 автобусов, сегодня из-за изношенности подвижного состава – вполовину меньше.

А проведенное в ноябре 2016 года повышение стоимости проезда в маршрутных такси и на частных автобусах, например, Донецка даже через год не принесло желаемый результат с обновлением автопарка.

«Мэр» Донецка добавил, что у «ДНР» нет средств на обновление и расширение городского автобусного и электротранспорта, цена транспорта российского производства для «ДНР» слишком высока.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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