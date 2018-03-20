В Макеевке транспортный коллапс с покупкой билетов на автовокзале может повториться. Новости

В неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) отмененное решение о продаже билетов на пригородные перевозки по маршрутам №107, 111, 121 через кассы может снова вступить в силу через неделю. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказал «замглавы комитета по вопросам транспорта и связи народного совета ДНР» Сергей Сверчков.

«В Макеевке большое количество людей стоят в очереди, мерзнут. Вынуждены стоять за билетом около 40 минут. Анализируя работу, которая должна была быть проведена, администрация Макеевки и, в частности, автовокзала с поставленной задачей не справилась», – говорит он.

По его словам, проблемы с покупками билетов обсудили с «мэрией» Макеевки. «Администрация Макеевки нас уверила, что им нужна максимум неделя, и это будет устранено. Будут введены дополнительные кассы, увеличат количество диспетчеров, оргтехники, что снизит очереди. Мы поставили это на контроль комитета. Если вопрос не решится, мы будем обращаться, чтобы как-то кто-то повлиял на решение ситуации, вплоть до отмены этой системы», – сказал Сверчков.

Ранее сообщалось, что в Макеевке теперь нужно покупать «междугородние билеты» на 111, 121, 96 и другие маршруты в Донецке, но из-за больших очередей и возмущений пассажиров новшество на время отменили.

Напомним, что в «ДНР» – нововведения в области пассажирских перевозок.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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