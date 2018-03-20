Подготовка теракта и содействие «ДНР»: Рубану сообщили о новых подозрениях. Новости

Главе «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, в ходе судебного заседания в Апелляционном суде г. Киева заявил представитель стороны обвинения.

«Рубан Владимир Владимирович сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины); подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК Украины) по предварительному сговору лиц», – сообщил прокурор.

Кроме того, Рубану сообщено о подозрении в таких преступлениях:

подготовка к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК Украины);

подготовка теракта в сговоре с группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК Украины);

содействие «ДНР» (ч.1 ст. 258-3 УК Украины);

незаконное обращение с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По словам представителя обвинения, у прокуратуры есть необходимые доказательства, обосновывающие данные подозрения Владимира Рубана. «Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обосновывающая подозрение и риски. Во время досудебного расследования установлено, что Рубан с высокой степенью вероятности может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК (скрываться от органов досудебного расследования и суда, уничтожить доказательства, – прим.). эти все риски указаны в ходатайстве об избрании меры пресечения», – сказал прокурор.

«Подчеркиваю, что Рубан подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Он совершил преступление против основ национальной безопасности Украины», – добавил представитель обвинения.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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