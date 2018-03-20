Савченко не дали взять Рубана на поруки: Останется под арестом. Новости

Глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан решением Апелляционного суда г. Киева останется под арестом, несмотря на то, что его хотела взять на поруки народный депутат Украины Надежда Савченко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», оставить без изменений решение суда первой инстанции о содержании Рубана под стражей сегодня, 20 марта, в ходе судебного заседания принял Апелляционный суд г. Киева.

По словам народного депутата Украины Надежды Савченко, Владимира Рубана нужно было отпустить из-под ареста, потому что он – «человек, который действительно любит Украину». «Этот человек может не любить власть – ее не любят 98% населения, но у нас не концлагерь сталинского режима 1937 года, чтобы за это сажать. Это человек действительно был волонтером, опытным переговорщиком, что бывает очень редко», – сказала она в ходе своего выступления в суде.

«Я считаю, что этот человек мог бы работать и дальше, поскольку война у нас не закончилась. Я боюсь, что будет эскалация в дальнейшем. И нам нужны те люди, которые смогут освобождать других людей. Этого не будет делать Луценко, подающий предписания», – заявила она.

Суд решил оставить поручительство народного депутата Украины Надежды Савченко без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений. Владимира Рубана оставили под стражей до 6 мая, судебное решение обжалованию не подлежит.

Как сообщалось ранее, по словам военного прокурора, в уголовном производстве по делу главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана народный депутат Украины Надежда Савченко проходит как соучастница. Сегодня стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Читайте также: