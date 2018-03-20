Нитриты, аммиак и бурая пыль: В «ЛНР» рассказали о результатах анализов желтого снега. Новости

Выпавший в «ЛНР» снег желтого цвета не представляет угрозы для экологии и населения. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба «министерства природных ресурсов ЛНР».

19 марта был проведен анализ выпавших осадков, который показал, что их рН (уровень кислотности) равен 7,1, то есть нейтральный.

«Дальнейшие анализы выявили в нем следы нитритов, аммиака и бурой пыли. Также был осуществлен контроль на содержание в пробах нефтепродуктов, железа, хрома, марганца, кобальта и алюминия… Ни в одной отобранной пробе по всем вышеуказанным веществам превышений установленных нормативов не выявлено», – уверяют в «ЛНР».

«Желтый снег угрозы не представляет», – заявили в «минприроды».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» провели предварительный анализ проб осадков желтого цвета.

Напомним, на неподконтрольном Донбассе выпал снег необычного цвета.

Ситуацию со снегом с нехарактерной желтой окраской, выпавшим как на подконтрольной, так и неподконтрольной Украине территории Донбасса, прокомментировали в Департаменте экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации.

Читайте также: