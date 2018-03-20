В «ДНР»: Горловка получила 3 пассажирских автобуса (Фото). Новости

3 автобуса марки «ЛиАЗ» переданы сегодня, 20 марта, в неподконтрольную украинским властям Горловку (Донецкая обл.), передают местные интернет-ресурсы.

«Эти 3 автобуса будут пущены по маршруту города», – утверждает «и.о. мэра» Горловки Иван Приходько.

Также известно, что машины поступили в собственность одного из коммунальных предприятий города. Автобусы произведены на Ликинском автобусном заводе в Московской области. В салоне – 23 посадочных места, всего же он способен вместить свыше 40 пассажиров.

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