Соучастница в деле Рубана: Прокуратура ждет разрешение на арест Надежды Савченко. Новости

В уголовном производстве по делу главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана народный депутат Украины Надежда Савченко проходит, как соучастница. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, в ходе судебного заседания в Апелляционном суде г. Киева об изменении меры пресечения Владимиру Рубану заявил военный прокурор Александр Климович.

По его словам, народный депутат Украины Надежда Савченко не может считаться надежным поручителем в деле Владимира Рубана. «Генеральным прокурором Украины внесено предписание главе Верховной Рады о предоставлении согласия для привлечения к уголовной ответственности, задержание и избрания меры пресечения в виде ареста относительно народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны», – сказал он.

«Фактически в материалах досудебного расследования в данном уголовном производстве содержатся ведомости и доказательства того, что народный депутат Савченко непосредственно причастна к инкриминируемым сейчас преступлениям, в которых подозревается Рубан. Данные материалы очень объемные – в них свыше 170 страниц», – заявил военный прокурор.

Как сообщалось ранее, главе «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

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