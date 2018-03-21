В феврале линию разграничения на Донбассе пересекли более 900 тыс. людей (Инфографика). Новости

В феврале линию разграничения на Донбассе пересекли более 900 тыс. людей (Инфографика)

21.03.18 07:39dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Наиболее интенсивно линию разграничения на Донбассе в феврале 2018 года люди пересекали через КПВВ «Марьинка» в Донецкой области: в феврале КПВВ пересекли 232 тыс. человек и 42,3 тыс. транспортных средств. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Всего на востоке Украины в феврале линию разграничения в обоих направлениях пересекли 938 тыс. 300 человек. Из них КПВВ в Донецкой области пересекли 726 тыс. 700 человек, КПВВ «Станица Луганская» в Луганской обл. – 211 тыс. 600 человек. Также в Донецкой области в обоих направлениях через линию разграничения проехали 124 тыс. 600 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию международными организациями было доставлено 1687,4 тонн гуманитарных грузов, в частности:

  • продуктов питания – 1 106,80 тонн;
  • строительных материалов – 459,40 тонн;
  • медицинских препаратов – 3,30 тонн.

Числа во второй колонке – количество людей, которые пересекли линию разграничения, в третьей – количество транспортных средств. 

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