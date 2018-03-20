Пленные в Луганске: Рубан рассказал, как попал под прицел СБУ, и кто такой «Кедр». Новости

С украинским военнослужащим с позывным «Кедр», принимавшем участие в операции по задержанию главы «Офицерского корпуса», Владимира Рубана познакомила народный депутат Украины Надежда Савченко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, в ходе судебного заседания Апелляционного суда г. Киева сообщил Владимир Рубан.

«Она и познакомила. Основная цель знакомства была – это освобождение его подчиненных, которые находятся в плену в Луганске. Там есть двое из 8-го полка. Я этим и занимался, не очень успешно», – сказал он.

Как сообщалось ранее, глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан решением Апелляционного суда г. Киева останется под арестом, несмотря на то, что его хотела взять на поруки народный депутат Украины Надежда Савченко, которая проходит по его делу как соучастница.

Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко ситуацию относительно задержания главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану. Суд удовлетворил ходатайство обвинения, заключив Рубана под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Замминистра МинВОТ Георгий Тука рассказал, что СБУ подыгрывала Рубану в проезде через линию разграничения с арсеналом оружия и контролировала каждый его шаг в рамках спецоперации.

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