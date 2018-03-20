Доказательства будут: Народным депутатам покажут видео о подготовке теракта Савченко. Новости

В среду, 21 марта, на заседании регламентного комитета парламента будет представлено видео с доказательствами причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке теракта в Верховной Раде для принятия решения о снятии с нее неприкосновенности. Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Доказательства будут. Есть много часов записи, которые велись Службой безопасности Украины – она добыла эти доказательства. Часть этих доказательств, видео с расшифровкой, будет показана на регламентном комитете, где будет четко видно и подтверждена участие Надежды Савченко [в подготовке теракта в Верховной Раде]», – говорит она.

«В четверг будет показано больше, и более впечатляющее видео, которое безусловно подтвердит участие Надежды Савченко. Эти доказательства получены законно, это не голословные заявления генерального прокурора», – сказала Луценко.

Как сообщалось ранее, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, народный депутат Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Ее также подозревают в соучастии в подготовке государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

Сегодня нардеп Савченко пыталась взять главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана на поруки, но по решению Апелляционного суда г. Киева он останется под арестом.

Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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