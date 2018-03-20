Термин АТО корректно использовать только до 30 апреля, – Порошенко. Новости

До 30 апреля использование аббревиатуры «АТО» является корректным, но после этого срока в Украине будет «Военная операция Объединенного штаба». Об этом сказал заявил президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Луганской области в интервью «Детектор медиа», сообщает корреспондент «Донецких новостей».

«У нас будет Военная операция Объединенного штаба, потому что переходит руководство от Службы безопасности Украиы к Вооруженным силам Украины, что является правильным. В полное переподчинение ВСУ, руководителю Объединенного штаба переходит часть Службы безопасности Украины, а не наоборот, потому что так будет более эффективно, часть Национальной гвардии, часть пограничников и части Национальной полиции, которые обеспечивают порядок», – сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украны Петр Порошенко во время визита на Луганщину обвинил представителей «ЛНР» в том, что они не дают открыть КПВВ «Золотое».

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