Кормят из бутылочки и носят на руках: В зоопарке Мариуполя – бэби-бум (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Парке дикой природы – бэби-бум. Пополнение сразу у нескольких пар экзотических животных. Детеныши появились у верблюдов и бурых медведей.

За малышами в зоопарке ухаживают как за детьми – их кормят из бутылочки и носят на руках. Медвежонок Балу родился в январе. Сейчас учится ходить. Как маленький ребенок он иногда капризничает. «Ползет, бурчит, плачет. Когда успокаивается, он прижимается, закрывает глазки и засыпает», – рассказала сотрудница зоопарка Наталья Луценко.

Пока Балу позирует перед камерой, его родители – бурые медведи Настя и Потап – нежатся на солнце.

Верблюжонку Ричарду всего две недели. Кормят малыша коровьим молоком. В день он выпивает почти 3 литра. «Еще дней пять и будем пробовать овсянкой его подкармливать. Когда тепло, гуляем на улице. Ходит как собачка за нами», – сказала сотрудница зоопарка Галина Замарахина.

Галина верблюжонку словно вторая мама. Он очень любит с ней играть. Родители Ричарда – двугорбые верблюды Джуна и Дунай. Живут в вольере на улице по соседству с ламами. Нужно быть осторожным и близко к животным лучше не подходить. Особенно с печеньем – свое любимое лакомство Дунай готов вырвать прямо из рук, а лама может плюнуть.

Есть здесь и леопард – Отис. Любимец зоопарка. Ему 9 месяцев – еще котенок. Он дружелюбный и очень игривый. «Буквально в сентябре он помещался на одной ладошке, на одной руке мы его носили. Теперь это уже еле подъемный огромный кот. Ручной. Совершенно не агрессивный, добродушный», – поделилась Наталья Луценко.

Больше всего Отис не любит мочить лапы. В непогоду капризная кошка садится сотрудникам зоопарка на шею в буквальном смысле.

В Мариупольском парке дикой природы еще ожидают пополнение. Скоро здесь появится на свет второй верблюжонок.

Как сообщалось ранее, верблюд в условиях неволи впервые родился в Мариуполе.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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