Российская шпана на Донбассе и провал проекта «Новороссия»: Как проиграл Путин. Новости

Россия не ожидала, что население Украины, в частности, на Донбассе окажет сопротивление экспансии территорий и начнутся полномасштабные боевые действия, а сейчас в Кремле не знают, что делать с созданными «ДНР» и «ЛНР». Об этом рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Ведь все с того и началось, что посылали шпану всякую нашу, чтоб они срывали флаги Украины в административных центрах и вешали флаги России, выдавая это за волеизъявление трудящихся. Поскольку шпана – это шпана, то, во-первых, они плохо готовились. В каком-то из ваших городов они перепутали местный театр с мэрией, пришли туда и требовали подать им мэра», – говорит он.

«А забравшись на крыши зданий, они делали селфи и посылали их своим девчонкам, на этом их поймали, и стало известно, что это наши граждане. Потом оказалось, что экспертной командой президента России были сделаны определенные ошибки. Население, может оно и не любит Киев, но кто у нас любит Москву? Это нормально, но это не значит, что оно готово было принять власть России», – продолжил Гозман.

По его словам, Путин проиграл из-за патриотической позиции граждан Украины, в частности, населения Донбасса. «Население не поддержало, ВСУ оказали сопротивление, хотя тогда они были многократно слабее и дезорганизованы по сравнению с сегодняшним днем. Запад возмутился. В результате от всей этой мощной операции мы "съели чижика" – захватили Донецк и Луганск, а что с ними делать – никто не знает», – отмечает российский политик.

«Еще была одна цель – сверхзадача, не только то, что они называют "Новороссия". Серьезной задачей было получить еще одно пророссийское правительство в Киеве, чтобы нашелся какой-то предатель-коллаборационист, который бы возглавил ваше правительство и вернул Украину под руку "русского царя"», – считает Гозман.

Российский политик добавил, что всему миру видно, что Путин на Донбассе проиграл. «Давно очевидно, что ни той, ни иной цели без масштабной войны добиться невозможно, и без больших потерь российских вооруженных сил это тоже невозможно. Поэтому на это пойти Путин не может, он уже проиграл. Российская Федерация на территории Донбасса уже проиграла, давно проиграла. Дальше вопрос – как выйти из войны», – сказал он.

Гозман также считает, что после президентских выборов в России, главный вопрос – будет ли РФ ввязываться в новые войны, не только на Донбассе. При этом он не исключил, что Путин может пойти на уступки в переговорах с США по возвращению Донбасса под контроль украинских властей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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