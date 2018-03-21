В «ДНР» рассказали о рынке лекарственных препаратов. Новости

В «ДНР» большинство препаратов, представленных в аптеках, завезены из Российской Федерации. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «начальник отдела по обеспечению медпрепаратами министерства здравоохранения ДНР» Лилия Заболотина.

«Осуществляют свою деятельность 195 субъектов фармацевтической деятельности, из них – 183 субъекта розничной торговли, 20 – оптовой торговли и 9 аптек, которые получили лицензию на экстемпоральное приготовление. Это приготовление лекарственных форм в условиях аптеки по предварительным заявкам для конкретного пациента либо для учреждения здравоохранения», – говорит она.

По ее словам, в «ДНР» на рынке фармацевтики есть препараты импортного производства, в частности, Российской Федерации и Белоруссии. «Ассортимент насчитывает более 15 тыс. торговых наименований. Если взять процентное соотношение импортных препаратов к отечественным – чуть более 50% на рынке республики производители Российской Федерации», – сказала Заболотина.

Она также сообщила, что наряду с коммерческими аптеками в «ДНР» с 2015 года работает «государственное предприятие» «Торговый дом "Лекарства Донбасса"», которое торгует лекарствами и оптом, и в розницу. «На сегодняшний день оно насчитывает 31 аптечное учреждение в своей структуре, из них 9 аптек и 22 аптечных пункта. Превалирует российский производитель [в номенклатуре лекарств] – порядка 68%. Общая номенклатура составляет порядка 6 тыс. торговых наименований», – отметила «чиновница».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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