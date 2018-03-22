Там все настоящее, не в Киеве: Новая волна патриотизма начнется с Донбасса. Новости

В зоне боевых действий и в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе жизнь, эмоции и настоящий патриотизм ощущаются особенно остро. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказала писательница, уроженка Донецка, Ирен Роздобудько.

В конце 2017 года она вместе с мужем в составе волонтерского поезда «Трухановская Сечь» объездила около 15 прифронтовых городов Донбасса вместе с украинскими активистами и детьми. «Я боялась что-то увидеть то, что думают в Киеве те, кто туда не ездил. Я вернулась оттуда с сумасшедше оптимистичным настроением. Я увидела там огромную волну патриотизма», – говорит она.

Писательница задолго до начала боевых действий переехала из Донецка в Киев и считает, что в столице многие не понимают настроения населения Донбасса. «Как в Сватово выгнали банду Мозгового – об этом надо говорить. Они собрались, ребята, мужчины, понабирали на учебках автоматы, которые давно уже не рабочие. Вышли около 50 человек, и, когда банда Мозгового зашла в город, сказали: "Вы нам не нужны". Они их не пустили. Это боец "Айдара" нам рассказывал», – рассказывает Роздобудько.

«Это случай Сватово, а таких случаев очень много в локальных маленьких городках, которые просто не пустили и не сдались. В той поездке я поняла – гопота пустила на Донбасс этот "русский мир", другого слова у меня нет», – продолжила она.

«Там очень много я увидела патриотов, очень хороших людей. Я внезапно ощутила, что новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса. Я этим гордилась в этой поездке, хотя не все так радужно, но эту волну патриотизма я ощутила собственной кожей», – делится эмоциями дончанка.

«Когда я вернулась в Киев, я снова окунулась в эти политические дрязги, разговоры о коррупцию, а там – идет настоящая жизнь. Настоящая жизнь в том, что люди там видят настоящую смерть, настоящую дружбу, настоящую любовь. И я понимаю тех ребят, которые возвращаются туда. Они не могут тут, тут все серое, а там есть смысл», – сказала она.

Писательница добавила, что в качестве утешения семьям погибшим украинских военных хотела бы сказать, что они погибли не зря: «Я страшно переживаю за тех погибших ребят, но я написала одной женщине, у которой погиб там племянник, что, возможно, он прожил лучший год своей жизни, самый настоящий, и отдал свою жизнь за то, за что стоит отдать».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: