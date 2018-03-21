Холодная война уже идет, будет ли «горячая»: Политика Путина после выборов. Новости

Победив в президентских выборах в России Владимир Путин будет продолжать вести агрессивную внешнюю политику, которая может привести к началу полномасштабной войны не только на Донбассе. Об этом рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Путин получил сейчас мандат на все, и в его инаугурационной речи мы можем услышать что угодно. Это предсказать совершенно невозможно. Он будет говорить, о чем захочет. Но реальный месседж мы уже получили. Он был сделан в послании президента Федеральному собранию», – говорит он.

«Вторая часть была предельно содержательной… Это был подробный рассказ о тех ракетах, которые мы имеем или якобы имеем, проверить это нельзя. Там посыл совершенно понятен: "Мы имеем лучшее оружие в мире и можем уничтожить к чертовой матери все, что захотим, и никто нам не может противостоять. Теперь вы, гады, будете нас слушать и воспринимать нас всерьез"», – продолжил Гозман.

По его мнению, демонстрация силы и агрессивной политики были необходимы Путину, чтобы победить на президентских выборах и оправдать отношение россиян к войнам, которые ведет Россия. «Это реальный посыл выступления президента. Я полагаю весьма вероятным, что это будет его внешней политикой… Он предъявлял ненависть ко всему миру и ненависть всего мира к нам, что очень важно. Ненависть мира к нам является моральным оправданием нашей политики. Мы не нападаем, мы защищаемся», – считает российский политик.

«Именно за этого его действительно любят люди. Они поверили картине мира, где все нас ненавидят, и что мы такие крутые, что всех пошлем далеко. Эту картину они и одобрили голосованием за Владимира Путина, но это значит, что он является заложником этой картины мира, он не может из нее выйти», – отметил Гозман.

Он добавил, что после президентских выборов в России, главный вопрос – будет ли РФ ввязываться в новые войны. «Какие основания говорить, что будет холодная война, если она уже давным-давно идет, вопрос – будет ли "горячая". Пока "горячая война" идет с нашим участием всего в двух точках – у вас [на Донбассе] и в Сирии. Кроме того, есть непонятные факты с отравлением Скрипаля [в Великобритании], если это мы, значит третья точка считается, потому что химоружие – это акт войны», – сказал политик.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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