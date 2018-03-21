Спецоперации СБУ, подготовка теракта, оружие из «ДНР»: В чем еще призналась Савченко. Новости

Народный депутат Надежда Савченко признала обвинения генерального прокурора Украины, но уверяет, что не хотела совершать государственный переворот, о прослушках и наблюдении СБУ знала, сама участвовала в спецоперациях украинских силовиков, но они не знали, что она готовила политическую провокацию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», эти и другие заявления она сделала в ходе своего брифинга для СМИ в Верховной Раде Украины 20 марта.

По ее словам, после возвращения в Украину из тюрьмы в России, куда она попала после плена в «ЛНР», она узнала о том, что «есть приказ с Банковой» о ее физической ликвидации от Администрации президента Украины, подобное предупреждение было трижды. «Третий раз меня предупредили, что я все также стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить», – заявила она.

«Моей задачей было максимально приблизить тех, кому была поставлена задача о моей ликвидации. Еще находясь в плену, я общалась с теми, кто меня держал в плену, и объясняла им точку зрения Украины, почему у нас Майданы, почему нас не устраивает власть. Объясняла это и россиянам, которые были там, и тем людям, которые возможно не понимали, почему у нас восстают Майданы. Часть из этих людей потом нашла меня, когда я вышла из российского плена», – продолжила Савченко.

Нардеп заявила, что с людьми из неподконтрольного Донбасса якобы готовила восстание в «ДНР» и «ЛНР». «Эти люди сказали, что они поняли свою ошибку, и что они готовы подрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри… После того, как на меня вышли люди из оккупированных территорий с желанием помочь Украине поднять восстание на оккупированных территориях, в этот же примерно период ко мне пришел объект "А", которому была поставлена задача о моей ликвидации с Банковой. Называю "объект", потому что это не один человек», – рассказала она.

«На объект "А" я вывела людей, которые хотели контактировать с той стороны. Были проведены определенные спецоперации специальными силами и разными структурами ВСУ… Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию», – утверждает Савченко.

Он также сказала, что знает о наблюдении за ней объектом «А» около года, а на видеозаписях, которые предъявят в качестве доказательств, будут записи ее переговоров и «определенных действий» из офиса, гостиницы, военных полигонов и «серой зоны».

Савченко утверждает, что намерено использовала объект «А», чтобы попасть в «ДНР»: «Объект А был интересен мне тем, чтобы упрощать мои переходы и возвращение из оккупированных территорий, когда мы освобождали с волонтерами пленных. Объекту "А" было интересно фиксировать и помечать все, что я делаю. Для этого я начала создавать сюрреализм».

Она отметила, что разговоры о государственном перевороте вела со многими украинскими военным и работниками силовых структур, но только 6% из них пошли на сотрудничество с СБУ и дали против нее показания. «Не только, как говорил Луценко, гранатами и минометами по куполу. Я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с объектом А, который давал и свои предложения. Например, было предложение съездить на день рождения к Турчинову, которое 30 или 31 марта», – говорит Савченко.

«Мы разрабатывали и расставляли схемы, где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. все это объект А постоянно записывал на аппаратуру при нем. Я даже подавала другие идеи, в парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть ли сюда гранатой?" Коллеги посоветовали, лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру», – заявила нардеп.

Одного из волонтеров по этому делу Савченко назвала объектом «Б», которого она «уговорила помочь украинской армии и ВСУ именно в сотрудничестве со спецподразделениями». Кроме того, она заявила, что склады с боеприпасами в Украине взрывались не случайно, их подрывали, чтобы скрыть контрабанду оружия на неподконтрольный Донбасс.

«Мне стала интересна спецоперация, сколько есть оружия на "той" территории, которое никогда не заканчивается и откуда оно берется. Волонтеры помогли нашим силовым структурам выполнять и такие задачи. Каждая вывезенная единица оружия, каждый вывезенный миномет, мина, миномет, патрон – все, что вывезено, не прилетит и не разорвется по нашим солдатам, поэтому я считаю, что такие спецоперации очень полезны», – сказала она.

«Что еще дает вывоз оружия, это увидеть маркировку, завод-производитель, дату выпуска, кто паковал и где, поэтому такие спецоперации проводились и проводится будут. Как договаривались об этих спецоперациях, я не вникала во все подробности, я просто содействовала доступу одних людей к другим», – заявила Савченко.

«Когда были проведены спецоперации с оружием, меня пригласили, я была приглашена для тестирования этого оружия в формуле той легенды, которую мы придумали, как мы будем использовать это оружие... Оружие противника тестировать всегда интересно», – анонсировала она одно из видеодоказательств по своему обвинению.

«От объекта "А" я узнавала обо всех "козьих тропах", обо всех коррупционных схемах, которые "крышуются" СБУ в том числе, о том, сколько что стоит. Сколько стоит перевезти любой товар, начиная от сигарет – с запада на восток. Сколько обходится перевозка гуманитарного груза нашим пленным. Я узнавала от объекта "А", это не один человек, куда какие "откаты" идут, кто их забирает, как дальше переправляются деньги, кто на этом зарабатывает», – рассказала Савченко.

Она также заявила, что в ее обвинениях у прокуратуры нет никаких доказательств о финансировании ее из Москвы или неподконтрольного Донбасса. «У них нет привязки к Кремлю, ни одной… Моя задача была создать эту абсурдную ситуацию, чтобы ВСУ об этом слышали… Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы уже это сделала», – заявила нардеп.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 марта, на заседании регламентного комитета парламента будет представлено видео с доказательствами причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке теракта в Верховной Раде для принятия решения о снятии с нее неприкосновенности.

20 марта нардеп Савченко пыталась взять главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана на поруки, но по решению Апелляционного суда г. Киева он останется под арестом. Также стало известно, что Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Ему инкриминируют подготовку теракта, содействие «ДНР» и ряд других преступлений против национальной безопасности Украины.

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